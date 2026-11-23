La alcaldesa Mónica Oyervides encabezó la apertura del espacio, que ofrecerá orientación, asesoría jurídica y atención especializada a personas con discapacidad

Para acercar servicios especializados y facilitar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, el municipio de Juárez inauguró el primer Centro de Orientación Inclusiva (COI) de Nuevo León.

La alcaldesa Mónica Oyervides Acosta encabezó la apertura del espacio, que ofrecerá orientación, asesoría jurídica y atención especializada a personas con discapacidad y sus familias, mediante herramientas tecnológicas, atención virtual e interpretación en Lengua de Señas Mexicana (LSM).

“El día de hoy ponemos este ejemplo; el ejemplo de que podemos hacer equipo. Hablar con las personas con discapacidad es una responsabilidad, es una obligación en cada evento y en todos los días de nuestro servicio. Gracias a los que se suman para hacer equipo, gracias por sus voluntades”, señaló Oyervides.

El proyecto funcionará mediante un convenio de colaboración entre el gobierno municipal, el DIF Nuevo León, la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad y el Instituto de Defensoría Pública estatal.

Con este esquema, los habitantes de Juárez podrán acceder a servicios y asesoría de instancias estatales sin necesidad de trasladarse a otros municipios.

Durante la inauguración, Oyervides destacó que el centro busca eliminar barreras de acceso a los servicios públicos y fortalecer la protección de los derechos de este sector de la población.

“Si uno se nos queda fuera, incumplimos con la idea de comunidad. Sabemos que hay mucho por hacer, pero el día de hoy estamos un pasito más adelante. En nuestro gobierno vamos a seguir poniendo todo el orden y todo el corazón para garantizar la protección de los derechos para todas y todos los juarenses”, afirmó.

La edil recordó que su administración creó tres defensorías municipales especializadas: la de Niñas, Niños y Adolescentes; la de Personas con Discapacidad, y la de Adultos Mayores.

Por su parte, la procuradora de la Defensa de las Personas con Discapacidad, Lorena Rivera García, señaló que el objetivo es facilitar la atención institucional y establecer un modelo que pueda replicarse en otros municipios de Nuevo León.

En tanto, el titular del Instituto de Defensoría Pública estatal, Carlos Manuel Cuevas Martínez, informó que se proporcionará orientación jurídica y se canalizarán los casos que requieran representación legal en materia civil, familiar o penal.

Con la puesta en marcha del COI, Juárez indicó que incorpora un mecanismo de coordinación entre autoridades municipales y estatales para acercar servicios jurídicos, reducir barreras de accesibilidad y garantizar la atención de las personas con discapacidad.