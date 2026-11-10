Abre Guadalupe primera Unidad de Atención a Masculinidades en NL

El municipio ofrecerá atención y formación a hombres para prevenir conductas violentas, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres

Como parte de las acciones para prevenir la violencia de género, el municipio de Guadalupe puso en marcha una Unidad de Atención a Masculinidades, convirtiéndose en el primero de Nuevo León en contar con este espacio.

La iniciativa se concretó mediante un convenio de colaboración entre el alcalde Héctor García y la secretaria de las Mujeres en el Estado, Graciela Buchanan, con el que se busca brindar atención y formación a hombres para prevenir conductas de violencia.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de las Mujeres, el 96 por ciento de los casos de violencia que afectan a mujeres son ocasionados por hombres, por lo que las autoridades señalaron la importancia de trabajar también en la educación y reflexión sobre las conductas masculinas.

El alcalde destacó que la prevención debe comenzar desde el hogar, mediante una educación basada en el respeto y la convivencia familiar.

“Si en la casa, el niño o niña ve que su mamá es tratada como se merece por su papá, esos niños van a ser buenos ciudadanos y no solamente harán que el maltrato hacia la mujer no sea recurrente, también habrá ejemplos de vida de cómo debe ser una familia, claro que apoyamos este esfuerzo que han construido las mujeres, que hoy igualmente es en favor de los hombres”, comentó Héctor García.

El municipio recibió una alerta de violencia de género desde finales de 2016 por parte de la Secretaría de Gobernación y, desde entonces, mantiene acciones para atender esta problemática.

Con la incorporación de esta unidad, Nuevo León cuenta con cuatro espacios de atención a masculinidades, operados por instituciones académicas y organizaciones civiles, además del nuevo centro de Guadalupe.