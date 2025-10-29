Abre estado más datos públicos para transparencia

La nueva plataforma, presentada por la contralora general María Herrera durante el Nuevo León Informa, busca que los datos del gobierno sean más accesibles

Nuevo León abrió más datos públicos y es que el Gobierno del Estado lanzó un micrositio de transparencia proactiva donde cualquier persona puede consultar, descargar y analizar información sobre distintos temas.

La nueva plataforma, presentada por la contralora general María Teresa Herrera Tello durante el Nuevo León Informa, busca que los datos del gobierno sean más accesibles, útiles y comprensibles para todos.

Actualmente, el sitio ofrece 25 categorías que van desde Administración y Finanzas, Economía, Infraestructura y Medio Ambiente, hasta Salud, y Seguridad, con casi 400 conjuntos de datos y más de mil archivos descargables.

“La información que le interesa al ciudadano está ahí, disponible y organizada para que pueda consultarla y aprovecharla”, destacó Herrera Tello.

Con esta herramienta, el gobierno estatal apuesta por una transparencia más abierta y práctica, donde la información pública sirva realmente para tomar decisiones, investigar o simplemente estar mejor informados.