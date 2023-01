Abre camino como primera inspectora de tráfico en Metrorrey

Leonela Reyes con esfuerzo y dedicación se ha preparado para pasar de conductora del Metro a ser la primera mujer que labora como inspectora de tráfico

Por: Fernando González

Enero 27, 2023, 10:22

“Hola mi nombre es Leonela Reyes Ramírez y mi cargo es desempeñar la función de inspectora de tráfico aquí en Metrorrey”.



Hoy le presentamos la historia de esta mujer, Leonela Reyes, quien es un claro ejemplo de esfuerzo y dedicación. Ella fue una de las primeras mujeres en convertirse en operadora del Metro.



“Yo veo la convocatoria de qué van a contratar por primera vez conductores en Metrorrey, mujeres conductoras, entonces me llamó la atención y acudí a entregar papelería correspondiente igual presentar las evaluaciones e inicié el curso, entré en el primer grupo de mujeres conductoras aquí en Metrorrey”, comentó.





Pero esta mujer se planteó crecer profesionalmente y abrirse paso entre un sistema que era controlado entre hombres y se postuló para entrar al 'cerebro' de Metrorrey.



'Entregué mi solicitud para ingresar a la convocatoria, presenté los exámenes de evaluación de conocimientos y al momento de esperar resultados me hablaron para decir que pasé el examen, ya me presenté aquí otra vez para capacitación, una capacitación más compleja porque son más cosas que se van aprendiendo día con día”, indicó.



Actualmente tiene un puesto demandante, el cual una mujer nunca antes había desempeñado.



'Aquí lo que hacemos es regular el tráfico, regular la Línea 1, Línea 2 y Línea 3, yo lo que hago es cuidar los intervalos entre tren y tren, cuidar los tiempos que no se espacien entre un tren y otro”, explicó.



A pesar de la responsabilidad tan grande que tiene, ella se siente feliz y forma inspiración para sus compañeras.





'Me siento muy orgullosa de mí por empezar con esto de ser la primer mujer que llegó aquí al centro de control y poner el ejemplo a mis compañeras, a todas les digo que le echen ganas y que den lo mejor de sí todos los días', expresó.



A pesar de ya haber dejado huella en la historia de Metrorrey, su visión y pasión la motivan a llegar más lejos.



'Pues mi meta es seguir creciendo aquí en la empresa. Me siento muy a gusto de formar parte de Metrorrey y formar parte de las mujeres que de alguna manera estamos haciendo historia dentro de la empresa”, agregó.