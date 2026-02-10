Abre Adrián el Centro de Innovación y Emprendimiento

Ahora se ofrece un Programa de Incubación, que es una plataforma pública para transformar ideas en empresas formales que se conecten con la industria.

El alcalde Adrián de la Garza inauguró este lunes el Centro de Innovación y Emprendimiento "Carlos Bremer" y abrió el Programa de Incubación de Monterrey.

La oficina está en el Edificio del Pabellón M, en la esquina de las avenidas Juárez y Constitución, en el centro regio.

El presidente municipal explicó que desde ahí se podrán incubar con certidumbre nuevas empresas y consolidar las que ya operan.

"(La finalidad es) crear nuevos negocios, que haya emprendimiento, que haya un acompañamiento para poder facilitar a quienes se atreven, es valorar a quienes se atreven a arriesgar a veces su patrimonio para poder emprender, para poder innovar, para poder generar empleo, para generar economía”, dijo.

A diferencia de los servicios que prestaba el Centro anterior, ahora se ofrece un Programa de Incubación, que es una plataforma pública para transformar ideas en empresas formales que se conecten con la industria.

La secretaria de Desarrollo Económico municipal (Sedec), Ximena Tamáriz, detalló la labor del Programa de Incubadoras.

"Un grupo de personas reciben una capacitación, una mentoría muy especializada y les permite pasar de las ideas a los emprendimientos, o a un negocio; y del negocio pasar a que sea un impacto en toda la comunidad emprendedora y económica de la ciudad”, garantizó.

Y así, en lugar de darle un solo servicio al emprendedor, se le acompaña en tres etapas. La primera es la preincubación. En ella se define la innovación que desea ofrecer al mercado.

La segunda es la incubación: se define un plan de negocio, se registra la marca, se busca el capital y se recibe la capacitación contable y fiscal. Y la tercera es la salida al mercado que incluye una vinculación con otras empresas del sector de comercio minorista o industrial.

De ese modo se podrán identificar las debilidades y fortalezas de los nuevos negocios hasta que estén en el mercado.

El Sistema Integral de Atención Personalizada apoyará con diagnóstico inicial al emprendedor, diseño del camino a iniciar, registro digital para la atención, monitoreo, atención y asesoramiento individual y desarrollo empresarial.

Los más de 200 ciudadanos inscritos en el Centro Emprendemos tendrán acceso al 90 por ciento de descuento en trámites ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI), así como en la elaboración de tablas nutrimentales que realiza la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Además, habrá asesorías legales, administrativas, capacitaciones y muchas otras opciones.

El alcalde reafirmó su apoyo constante al emprendedurismo local.

“Cuenten con toda la disponibilidad y con todas las herramientas que tiene la Ciudad para seguir fortaleciendo esto, porque aquí en Monterrey estamos muy claros que tenemos que resolver para tener mejor calidad de vida”, finalizó.

El jefe del Gabinete, Fernando Margáin, y el director de Emprendimiento y Promoción de Inversiones de la Sedec, Juan Ignacio Bringas, acompañaron al presidente municipal.