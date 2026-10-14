Aborda Adrián de la Garza retos de Monterrey hacia 2030

De la Garza subrayó que la continuidad de proyectos clave iniciados en administraciones anteriores ha sido vital para el desarrollo de la ciudad

Durante su participación este martes en el Foro Líderes de México, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, expuso las prioridades y retos estratégicos que enfrenta la capital neolonesa de cara al año 2030.

El edil abordó las condiciones operativas y presupuestales recibidas al inicio de su gestión, señalando el deterioro acumulado en parques, la atención prioritaria a los servicios públicos, el fortalecimiento de los programas sociales y los desafíos en materia de transporte, en el evento celebrado en el Auditorio Luis Elizondo.

De la Garza subrayó que la continuidad de proyectos clave iniciados en administraciones anteriores ha sido vital para el desarrollo de la ciudad. Como muestra de ello, destacó la red propia de fibra óptica municipal, infraestructura estratégica que actualmente soporta las labores de inteligencia y seguridad pública en Monterrey.

En el ámbito económico, el munícipe recordó que al asumir el cargo se identificaron adeudos importantes, motivo por el cual se puso en marcha el programa Finanzas Sanas.

Explicó que esta estrategia ha permitido evitar la contratación de nueva deuda pública, canalizando los recursos municipales de forma directa hacia obras e infraestructura social.

“Finanzas sanas y transparencia para poder tener recursos para hacerle frente a los diferentes programas que se hagan. Seguridad pública, que es fundamental para la calidad de vida. Movilidad con transporte público, que, aunque no es una responsabilidad municipal, muchos de los municipios estamos entrando en el tema de movilidad con transporte público, infraestructura que tiene que ver también para la movilidad”, puntualizó el alcalde.

Por otra parte, destacó el impulso a la participación ciudadana en la toma de decisiones presupuestales. Mencionó que en el ejercicio del presupuesto participativo de 2026 se registró una cifra récord de casi 35 mil participantes, volumen que triplica la suma lograda durante el trienio previo.

El panel contó también con la presencia y aportaciones del alcalde de Guadalupe, Héctor García, y del alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Farah.

Información de Josué Tobías