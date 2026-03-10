Abejas atacan a cuatro menores y trabajadores en Guadalupe

Nueve trabajadores de servicios públicos fueron valorados tras presentar picaduras; sin embargo, no reportaron lesiones de gravedad

Un enjambre de abejas provocó la movilización de cuerpos de emergencia luego de que una familia y trabajadores de servicios públicos fueran atacados mientras se realizaban labores de limpieza en el municipio de Guadalupe.

Reportan menores lesionados por picaduras de abejas

El reporte se recibió en el cruce de las calles Esteo y Fox, en la Privada San Miguel, donde se informaba sobre menores lesionados por picaduras de abejas.

Al llegar al sitio, los rescatistas confirmaron que las personas afectadas ya eran atendidas por paramédicos municipales y del CRUM, mientras elementos de Bomberos de Guadalupe trabajaban para controlar el enjambre.

Enjambre se activó durante labores de limpieza

Según el informe, las abejas se encontraban dentro de un registro ubicado en el camellón central, y se activaron cuando personal de servicios primarios realizaba labores de limpieza en la zona, lo que provocó el ataque tanto a los trabajadores como a una familia que se encontraba cerca del lugar.

Atienden a mujer y tres menores tras el ataque

Entre las personas atendidas se encuentra Sara María Guadalupe Rejón Rosales, de 33 años, así como tres menores: Carla Rodríguez Rejón, de 3 años; Claudia Rodríguez Rejón, de 8; e Itazayana Rodríguez Rejón, de 11 años.

Trabajadores de servicios públicos también resultaron con picaduras

Asimismo, nueve trabajadores de servicios públicos fueron valorados tras presentar picaduras; sin embargo, no reportaron lesiones de gravedad y se retiraron por sus propios medios para recibir atención médica.