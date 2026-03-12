Abaten autoridades a delincuente y detienen a cinco en Lampazos

Durante la madrugada se registraron varios enfrentamientos en la zona que dejaron detenciones y aseguramiento de armas. cartuchos y vehículos

Durante varios enfrentamientos en el municipio de Lampazos de Naranjos, Fuerza Civil abatió a un delincuente, detuvo a cinco sujetos más y aseguró camionetas, armas y equipo táctico.

Las detonaciones de arma de fuego se escucharon durante la madrugada del miércoles en diferentes puntos de ese municipio, principalmente sobre la carretera Colombia.

Personal estatal, de la Guardia Nacional y el Ejército, lograron la detención de cinco sujetos que viajaban a bordo de una camioneta y aseguraron un fusil de asalto, así como equipo táctico y municiones.

Trascendió que a la altura del kilómetro 114 de esa misma ruta federal, un segundo enfrentamiento dejó un sujeto abatido y se aseguró una camioneta Ram color gris con placas de Texas.

En el interior del vehículo se localizó equipo táctico como chalecos antibalas y cartuchos.

Lo asegurado fue trasladado a las instalaciones de esa corporación y la zona fue resguardada para el arribo del personal de Servicios Periciales.

Debido a los enfrentamientos ocurridos durante la madrugada, policías estatales redoblaron la vigilancia en ese municipio y el recorrido en brechas y caminos vecinales.