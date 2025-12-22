Abaten a presunto delincuente tras enfrentamiento en Dr. Arroyo

Según información preliminar aseguran que estas acciones ocurrieron durante las labores de vigilancia desplegadas en la zona

Elementos de Fuerza Civil abatieron a un presunto delincuente durante un enfrentamiento contra hombres armados registrado este domingo, en el municipio de Doctor Arroyo.

A través de redes sociales, la corporación estatal informó sobre la activación del "Operativo Muralla" durante las labores de vigilancia en el municipio, la cual dio como resultado el aseguramiento de un arma de fuego y un vehículo.

Información preliminar afirma que ningún elemento de seguridad resultó lesionado.

Autoridades ministeriales para que iniciaran las labores de investigación correspondientes.

- Nota en desarrollo -