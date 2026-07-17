Abaten a presunto delincuente en Operativo Muralla en Dr. Coss

Un presunto agresor fue abatido y las autoridades aseguraron un arma de fuego, además de diversos cargadores y cartuchos útiles.

Un presunto integrante de un grupo armado murió tras un enfrentamiento con elementos de Fuerza Civil que realizaban labores de patrullaje estratégico en el municipio de Dr. Coss, como parte del Operativo Muralla.

De acuerdo con información de la corporación estatal, los policías fueron agredidos por civiles armados y repelieron el ataque en legítima defensa.

Como resultado preliminar del operativo, un presunto agresor fue abatido y las autoridades aseguraron un arma de fuego, además de diversos cargadores y cartuchos útiles.

“Derivado de ello, el personal- en legítima defensa- repelió a civiles armados, obteniendo de manera preliminar los siguientes resultados: 01 civil armado abatido, 01 arma de fuego asegurada. Diversos cargadores y cartuchos asegurados”, informó Fuerza Civil.

También informó que ninguno de sus elementos resultó lesionado durante el enfrentamiento.

Tras los hechos, la zona quedó bajo resguardo de las autoridades estatales, mientras se implementó un operativo de reforzamiento perimetral para garantizar la seguridad en el área.

Al sitio se esperaba el arribo de personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, así como del Servicio Médico Forense (Semefo), para realizar el procesamiento de la escena y las diligencias correspondientes.

“La zona permanece bajo resguardo de las autoridades, mientras se mantiene un operativo de reforzamiento perimetral”, agregaron las autoridades.

El Operativo Muralla forma parte de las acciones permanentes de vigilancia que Fuerza Civil mantiene en la zona rural de Nuevo León.