Abaten a presunto delincuente en la autopista a Reynosa

Al percatarse del operativo, los sospechosos dispararon contra los elementos de seguridad, lo que desencadenó un enfrentamiento.

Un presunto integrante de un grupo de la delincuencia organizada fue abatido por elementos de Fuerza Civil en las inmediaciones de la Autopista a Reynosa, en el municipio de General Bravo.

A través de una ficha informativa, la autoridad informó que, derivado de labores de inteligencia, se implementó un despliegue operativo en los límites con Tamaulipas.

¿Cómo inició el enfrentamiento?

Durante el patrullaje, los elementos observaron un vehículo con personas armadas que presuntamente intentaban ingresar al territorio de Nuevo León.

Al percatarse del operativo, los sospechosos dispararon contra los elementos de seguridad, lo que desencadenó un enfrentamiento.

¿Qué ocurrió tras la agresión?

Al repeler la agresión por vía terrestre y aérea, los oficiales abatieron a uno de los presuntos delincuentes, quien quedó sin vida en un camino aledaño a la vía de cuota, a la altura del ejido La Copita.

Aseguramientos tras el operativo

Luego del enfrentamiento, la autoridad aseguró dos armas largas, diversos cargadores con equipo táctico, así como una camioneta tipo pick-up.