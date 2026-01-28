Info 7 Logo
Abaten a dos hombres tras enfrentamiento en Linares

Por: Alejandro García

26 Enero 2026, 08:48

Fuerza Civil activó el Operativo Muralla en Montemorelos; labores de inteligencia detectaron la incursión de un grupo armado, resultando en un enfrentamiento.

Elementos de Fuerza Civil abatieron a dos personas tras una persecución y enfrentamiento en Linares, NL.

El enfrentamiento se registró en el kilómetro 168 de la carretera Hualahuises-Montemorelos.

La corporación estatal activó el Operativo Muralla en Montemorelos; labores de inteligencia detectaron la incursión de un grupo armado, resultando en un enfrentamiento.

Dos hombres fueron abatidos en el enfrentamiento, uno de ellos de una edad aproximada de 25-30 años.

Las autoridades aseguraron 2 armas de fuego, 1 camioneta roja RAM 4 Toyota, así como diversos cargadores, cartuchos y equipo táctico.

No se reportó personal policial lesionado. El lugar se encuentra resguardado para las labores de investigación.

 

