Abaten a dos hombres tras enfrentamiento en Linares

Elementos de Fuerza Civil abatieron a dos personas tras una persecución y enfrentamiento en Linares, NL.
El enfrentamiento se registró en el kilómetro 168 de la carretera Hualahuises-Montemorelos.
La corporación estatal activó el Operativo Muralla en Montemorelos; labores de inteligencia detectaron la incursión de un grupo armado, resultando en un enfrentamiento.
Dos hombres fueron abatidos en el enfrentamiento, uno de ellos de una edad aproximada de 25-30 años.
Las autoridades aseguraron 2 armas de fuego, 1 camioneta roja RAM 4 Toyota, así como diversos cargadores, cartuchos y equipo táctico.
No se reportó personal policial lesionado. El lugar se encuentra resguardado para las labores de investigación.