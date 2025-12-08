Abaten a cinco tras repeler agresión armada en Los Ramones

Trasciende que una persona presuntamente privada de la libertad por dichos criminales, fue rescatada por los elementos tras este enfrentamiento

Elementos de Fuerza Civil abatieron a cinco presuntos criminales y rescataron a una persona supuestamente privada de la libertad tras repeler una agresión durante este domingo, en el municipio de Los Ramones.

De acuerdo con las autoridades, este despliegue se derivo de la activación del Operativo Muralla, donde una célula criminal abrió fuego contra las autoridades para desatar un enfrentamiento.

Tras repeler la agresión armada, autoridades confirmaron que cinco presuntos criminales fueron abatidos y cinco armas largas, junto con diversos cargadores, cartuchos y equipo táctico fueron aseguradas.

Además, se reportó que una persona que presuntamente se encontraba privada de la libertad por dichos criminales, fue rescatada tras este despliegue.

Al lugar arribó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional para resguardar la zona y realizar las labores correspondientes.

- Nota en desarrollo -