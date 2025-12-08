Info 7 Logo
Abaten a cinco tras repeler agresión armada en Los Ramones

Por: Diana Leyva

07 Diciembre 2025, 11:39

Trasciende que una persona presuntamente privada de la libertad por dichos criminales, fue rescatada por los elementos tras este enfrentamiento

Elementos de Fuerza Civil abatieron a cinco presuntos criminales y rescataron a una persona supuestamente privada de la libertad tras repeler una agresión durante este domingo, en el municipio de Los Ramones.

Abaten a cinco tras repeler agresión armada en Los Ramones.jpg

De acuerdo con las autoridades, este despliegue se derivo de la activación del Operativo Muralla, donde una célula criminal abrió fuego contra las autoridades para desatar un enfrentamiento.

Tras repeler la agresión armada, autoridades confirmaron que cinco presuntos criminales fueron abatidos y cinco armas largas, junto con diversos cargadores, cartuchos y equipo táctico fueron aseguradas.

Abaten a cinco tras repeler agresión armada en Los Ramones.jpg

Además, se reportó que una persona que presuntamente se encontraba privada de la libertad por dichos criminales, fue rescatada tras este despliegue.

Al lugar arribó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional para resguardar la zona y realizar las labores correspondientes.

 

- Nota en desarrollo -

