Abate policía de Santiago a hombre que lo atacó con un machete

El sujeto presuntamente intentó agredir con el arma blanca a un policía, según un machete, por lo que el elemento accionó su arma de cargo y lo abatió

Un hombre perdió la vida luego de ser abatido por un elemento de la Policía Municipal en la zona de El Cercado, en el municipio de Santiago.

De acuerdo con información preliminar, los oficiales atendieron un reporte de una persona que portaba un machete y representaba un riesgo para ciudadanos en el lugar.

Al arribar, el sujeto presuntamente intentó agredir con el arma blanca a un policía, según un machete, por lo que el elemento accionó su arma de cargo y lo abatió.

Tras la agresión, el hombre quedó sin vida en el sitio.

El área fue asegurada por las autoridades y esperan llegada de ministeriales y periciales.

Las autoridades investigadoras de la Fiscalía monitorean las cámaras de cargo de los elementos municipales que accionaron la pistola y videos cercanos del área del Cercado en Santiago donde sucedieron los hechos.