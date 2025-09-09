Abate Fuerza Civil a tres presuntos delincuentes en Doctor Coss

Una vez asegurada la zona, las autoridades decomisaron cuatro armas largas con varios cartuchos útiles, un vehículo con blindaje artesanal y equipo táctico

Elementos de Fuerza Civil, la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional abatieron este lunes a tres presuntos delincuentes luego de un enfrentamiento armado en el municipio de Doctor Coss.

Todo comenzó con un despliegue estratégico en el citado municipio, esto como parte del Operativo Muralla, para realizar labores de investigación e inteligencia para localizar a miembros de un grupo delictivo que opera en la zona.

Fue durante el recorrido que sujetos armados abrieron fuego en contra de los uniformados, que repelieron la agresión y neutralizaron a sus atacantes tras varios minutos de intercambio de disparos.

Una vez asegurada la zona, las autoridades decomisaron cuatro armas largas con varios cartuchos útiles, un vehículo con blindaje artesanal y equipo táctico. Afortunadamente, no se registraron bajas civiles o elementos de seguridad heridos.

Posteriormente, se realizó un nuevo despliegue de vigilancia por la zona para localizar más agresores y para brindar seguridad a los habitantes de la zona.

Finalmente, acudieron peritos y agentes ministeriales para comenzar las investigaciones, recavar evidencias y realizar el levantamiento de los cuerpos de los abatidos.