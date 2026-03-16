Abate Fuerza Civil a presunto delincuente en Salinas Victoria

Un presunto delincuente murió tras un enfrentamiento con Fuerza Civil en Salinas Victoria; su cuerpo quedó en un barranco junto a la Autopista a Laredo

Tras presuntamente responder a un ataque armado, elementos de Fuerza Civil abatieron a un presunto delincuente en las inmediaciones de la Autopista a Laredo, en el municipio de Salinas Victoria.

Trascendió que el cuerpo del sospechoso quedó en un barranco, a un costado de la vía de cuota, a la altura del kilómetro 48, en el sentido de la circulación con rumbo a Monterrey.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes estatales recorrían la zona como parte de acciones de patrullaje cuando fueron atacados por un grupo de civiles armados.

Al repeler la agresión se desató un tiroteo que dejó como saldo al presunto integrante de la delincuencia sin vida.

El intercambio de disparos se reportó a las 12:50 del mediodía del domingo, a unos metros de la zona de Mamulique.

Al sitio arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones quienes descendieron hasta el barranco donde terminó el abatido para recabar evidencias.

Custodiando las pesquisas, al menos cuatro patrullas de Fuerza Civil permanecieron en la zona hasta el levantamiento del cuerpo.