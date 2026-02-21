Abarrotan vacunación contra el sarampión en Santa Catarina

La administración municipal, en coordinación con el IMSS, aplicó los biológicos para protección de la comunidad. El módulo permanecerá funcionando este viernes

Familias completas, con niños, adultos mayores o personas con discapacidad, abarrotaron desde esta mañana el módulo de vacunación contra el sarampión, en Santa Catarina.

La inmunización masiva es en modalidades peatonal y drive-thru.

La jornada inició a las 9:00 horas en el estacionamiento de la plaza comercial ubicada en la avenida Manuel Clouthier, entre las calles de San José y San Francisco.

Desde temprano, ciudadanos llegaron caminando, en tanto que otros a bordo de sus autos, pero sin bajarse, iniciaron las filas.

A bordo de los vehículos, por lo general llegaron familias completas, que aguardaron su turno sin necesidad de descender cuando el personal les comenzó a aplicar las vacunas a través de las ventanillas de los autos.

Las personas que llegaron a pie hicieron una larga fila, resguardándose del sol bajo toldos instalados por la autoridad municipal.

El módulo permanecerá funcionando este viernes hasta que los biológicos se agoten.

Además de la inmunización contra el sarampión, el personal tiene otros biológicos para la población.