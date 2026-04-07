Abarrotan regios catedral por domingo de resurrección

Este domingo de resurrección, los neoleoneses convivieron en familia y participaron en actividades religiosas, pese al clima de la ciudad.

Centenares de feligreses acudieron este domingo a la misa de resurrección y saturaron la Catedral de Monterrey para dar gracias por las cosas buenas en sus vidas y dar arranque al inicio de la temporada de Pascua.

¿Cómo se vivió la misa de resurrección en Monterrey?

Durante la misa de las 11:30 de la mañana, las butacas de la icónica catedral ubicada sobre la calle Juan Zuazua, en el centro de la ciudad, lucieron completamente llenas de familias e incluso de personas que asistieron solas.

¿Qué representa la resurrección para los fieles?

En entrevista, el padre Jesús Salvador, quien ofició la ceremonia, reiteró la importancia de este día y explicó lo que simboliza la resurrección de Jesús para las personas devotas: el regreso del hijo de Dios representa las cosas buenas que llegan a la vida y el vencer el mal, dejando atrás el pecado.

“Para nosotros, los cristianos, afianza nuestra fe en el Señor que ha resucitado. Ha vencido a la muerte, ha vencido el pecado, ha vencido todo mal y el Señor nos ha abierto con su resurrección una vida eterna, la vida verdadera. Esto celebramos en la Pascua del Señor, y también celebramos su gran amor, el gran amor del Señor que el Señor nos tiene al resucitar a su Hijo para bien, para nuestra vida”.

¿Quiénes acudieron por primera vez a la Catedral?

Incluso hubo quienes acudieron por primera vez a la Catedral de Monterrey para escuchar la misa de resurrección, como Virginia de la Rosa, originaria de García, quien externó su satisfacción de asistir a esta ceremonia.

“Este es un día muy grande para mí, para todos los mexicanos y principalmente para mi familia, que Jesús ha resucitado en mi vida. Cada año resucita todos los días, pero me siento muy contenta, muy feliz de haber venido por primera vez aquí a la Catedral”.

¿Qué actividades se realizaron al finalizar la misa?

Al término de la eucaristía, personal del recinto preparó un espacio para la tradicional búsqueda de huevos de Pascua para los menores, a un costado de la catedral, como parte del arranque de esta temporada.

¿Cómo vivieron las familias este domingo de resurrección?

Este domingo de resurrección, los neoleoneses convivieron en familia y participaron en actividades religiosas, pese a la presencia de una lluvia ligera en la ciudad de Monterrey.

Para María del Socorro Moreno, este día representó un momento de convivencia y de aprovechar las experiencias que trae la devoción en las familias.

“Pues es una alegría muy hermosa, la verdad es una experiencia divina, convivir y escuchar la Palabra de Dios y todo lo que conlleva, son experiencias bellas para nuestras vidas y pues mucho ánimo y fortaleza para cada uno de nosotros en nuestras familias”.