Abarrotan Plaza de Guadalupe para festejar la independencia

La multitud no solo se concentró frente al palacio municipal y la iglesia, sino que se extendió por los andadores, caminos y pasillos de la plaza

Un lleno total en la plaza de Guadalupe fue el escenario de los festejos por el 216 aniversario de la Independencia de México en este municipio metropolitano.

Verde, blanco y rojo pintaron la noche, que arrancó en punto de las 6:30 con la presentación del grupo Fievre Looka. Poco a poco, las familias comenzaron a llegar y a ocupar la plaza ubicada a un costado del palacio municipal. Para las 7:30 de la noche, con la presentación de Pasión Vallenata, el lugar ya lucía completamente lleno.

La multitud continuó creciendo conforme avanzó la noche, con la llegada de LendronRios y posteriormente de los Invasores de Nuevo León. El alcalde estuvo presente desde el inicio de los festejos y fue poco antes de las 11 de la noche cuando encabezó el tradicional Grito de Independencia.

Drones iluminan el cielo de Guadalupe

Después de la ceremonia protocolaria, un espectáculo de drones iluminó el cielo de Guadalupe. Entre las figuras que pudieron observarse estuvieron el escudo de México, el cura Miguel Hidalgo, la Virgen de Guadalupe y el Cerro de la Silla.

Minutos después, la noche continuó con la participación de los Invasores de Nuevo León, quienes pusieron a cantar y bailar a los asistentes.

Celebración se extiende por calles aledañas

La multitud no solo se concentró frente al palacio municipal y la iglesia, sino que se extendió por los andadores, caminos y pasillos de la plaza, además de ocupar calles aledañas al punto de celebración.