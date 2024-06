Abarrotan fieles visita a Monterrey de la Virgen de San Juan

Cientos de fieles en Monterrey abarrotaron la iglesia San Juan de los Lagos, templo dónde llegó este jueves la virgen de aquel lugar como parte de su recorrido por Nuevo León.

A las afueras de la parroquia, los tradicionales matachines danzaron en honor a la milagrosa advocación de San Juan de los Lagos.

También cientos de fieles formaron largas filas para llegar al altar y tocar los vidrios que cubrían la imagen en señal de fe.

Pedían y agradecían favores.

En la cola se encontraba doña María del Carmen, que con devoción pediría que en su casa se "calmen las aguas".

"Vengo a pedir la solución a varios problemas familiares", dijo.

Y otros católicos, a dar gracias por la vida misma.

"Me operaron de la vesícula y me dejaron sangre adentro, estuve muy mal y apunto de irme, pero vengo a agradecer a la Virgen (de San Juan), que me dejó aquí con mis hijas", relató Perla Mares.

La imagen, ya estuvo en Guadalupe, Santa Catarina y otros municipios.

