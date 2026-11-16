Familias y grupos de amigos acudieron a las tiendas concurridas para aprovechar los descuentos de temporada y adelantar sus compras.

Con gran movimiento y una importante presencia de compradores, regiomontanos aprovecharon el Buen Fin para recorrer las tiendas de la calle Morelos y buscar las mejores ofertas en distintos productos.

Desde temprana hora, las calles registraron una afluencia considerable de personas que acudieron a los diferentes establecimientos para comparar precios, encontrar promociones y adelantar algunas de sus compras.

Ambiente comercial y artículos más buscados

Entre aparadores, pasillos y comercios concurridos, familias y grupos de amigos aprovecharon los descuentos de esta temporada, mientras los negocios recibieron a clientes interesados en adquirir ropa, calzado, artículos para el hogar y otros productos.

El Buen Fin se convirtió así en una oportunidad para que los consumidores buscaran opciones a mejores precios, en una de las zonas comerciales más concurridas por los regiomontanos.