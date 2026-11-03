Abandonan vehículos en parque público de San Nicolás 

Vecinos de Villas de Oriente reportaron dos unidades que llevan más de un mes en el lugar; una presenta el parabrisas quebrado y una llanta ponchada.

Vecinos de la colonia Villas de Oriente, segundo sector, denunciaron la presencia de dos vehículos que llevan más de un mes estacionados en un parque público, ubicado en el cruce de Río Nilo y Río Sena.

Se trata de una camioneta Chevrolet Colorado, color gris con partes en tono rosa palo, placas RH-75415, que presenta el parabrisas quebrado, una llanta trasera ponchada y piezas automotrices en la caja.

La segunda unidad es un Dodge Avenger gris, con placas SCS-002-A, que también permanece en el sitio y tiene diversos objetos en su interior, además de daños visibles en la carrocería.

Los habitantes reportaron para INFO 7 que constantemente dejan diferentes vehículos en el parque y aunque personal de Tránsito ha acudido a colocar avisos de advertencia, las unidades continúan en el lugar.

La presencia de los automóviles ha generado molestias, pues ocupan un espacio público destinado a las familias y afectan el estacionamiento de los vecinos.

Ante esta situación, solicitaron a las autoridades municipales intervenir y retirar los vehículos.