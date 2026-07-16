Abandonan sillón inservible en cajón de estacionamiento

El sillón junto a bolsas con todo tipo de basura doméstica bloquean un cajón de estacionamiento, en la calle Amado Nervo, entre Treviño e Isaac Garza

Los restos de un sillón fueron abandonados en la vía pública, bloqueando un cajón de estacionamiento, en la calle Amado Nervo, entre Treviño e Isaac Garza, en el centro de Monterrey.

Además, en la banqueta, junto a ese punto, también dejaron bolsas con todo tipo de basura doméstica.

El armazón del mueble inservible quedó junto a un par de parquímetros viejos y desactivados.

En la acera de enfrente, también arrojaron más bolsas con desechos.

Trabajadores de la zona, donde predominan casas de renta y negocios, aseguraron que el sillón lleva varios días ahí.

Aclararon que con frecuencia las cuadrillas de Servicios Públicos de Monterrey limpian la zona, pero terceros desconocidos reinciden en la práctica de dejar la basura donde no se debe.

Por lo general, es durante la noche cuando arrojan las bolsas a bordo de camionetas, triciclos, carritos del mandado y/o "diablitos".