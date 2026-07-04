Abandonan ropero inservible y bloquean banqueta

El armazón del viejo mueble estorba el paso de los peatones, en la de por sí estrecha banqueta, y dificulta el abordaje de los camiones de transporte urbano

Un ropero inservible fue abandonado en una banqueta de Prolongación Benito Juárez, casi esquina con la avenida Luis Mora, en los límites entre el centro de Monterrey y la colonia Sarabia.

El armazón del viejo mueble estorba el paso de los peatones, en la de por sí estrecha banqueta, y dificulta el abordaje de los camiones de transporte urbano que por ahí pasan.

Por ende, como el ropero estorba el paso, los peatones deben arriesgar su vida, bajando de la banqueta.

El peligro lo corren todos, incluyendo madres de familia que llevan a sus hijos a la guardería ubicada enfrente de ese punto.

Vecinos de la zona dijeron que los restos del mueble de madera aparecieron ahí hace varios días.

Le solicitaron a las cuadrillas de Servicios Públicos del municipio de Monterrey recogerlo, para evitar peligro a niños y adultos.