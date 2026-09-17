Abandonan módulo de bolero; advierten peligro

La estructura de fierro se encuentra sobre la avenida Madero, en el Centro de Monterrey, la cual estorba el paso de los peatones

Un cobertizo o módulo de bolero quedó abandonado en la banqueta de la avenida Madero y representa riesgo, en el Centro del municipio de Monterrey.

La enorme y pesada estructura de fierro está sobre esa arteria, entre las calles de Juan Méndez y Colegio Civil.

El armatoste estorba el paso de los peatones, y un vehículo se puede estrellar en ella.

Al parecer, la estructura fue desatornillada de la banqueta para llevarla a otro sitio.

Es parte del equipamiento urbano, pero al parecer hay un plan para sustituirlo.

Al quedar ladeada la estructura, hay el riesgo de que un niño se introduzca por abajo y pueda suceder un accidente.

Los peatones que pasaron por la zona hicieron el reporte, pidiendo a las autoridades de Monterrey que lo retiren de inmediato.