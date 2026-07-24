Abandonan hielera y "encadenan” carrito de tacos en banqueta

Vecinos de la colonia Independencia denunciaron los deshechos que obstaculizan el paso de los peatones sobre la calle 16 de Septiembre

Una hielera inservible, montones de escombro y bolsas de basura le hacen compañía a un carrito de tacos, y todo, en conjunto, bloquea la banqueta en la calle 16 de Septiembre, en la colonia Independencia, en Monterrey.

Mientas que la hielera, los desechos y los restos del material de construcción fueron abandonados, el carrito taquero fue encadenado ahí mismo a un poste, usando a la vía pública como si fuera almacén o bodega.

Esto ocurre en esa vía, entre las calles Colima y Tlaxcala, y así ya tiene varios días.

A quienes dejaron todo eso ahí, no les importa obstaculizar el paso de los peatones, y quienes por ahí circulan a pie se ven forzados a bajar de la banqueta porque por ésta no se puede avanzar.

Eso implica el riesgo de ser atropellados por autos y camiones de transporte público o de carga.

Los colonos afirmaron que el municipio de Monterrey envía con frecuencia las cuadrillas de trabajadores a limpiar la calle 16 de Septiembre, pero terceros no identificados vuelven a las andadas.

La basura es arrojada ahí durante las noches, aprovechando que nadie los ve.