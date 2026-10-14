Abandonan gigantesco panorámico, ¡en vía pública!

Habitantes de la colonia Valle del Mirador denunciaron el abandono de esta estructura en una incorporación a la lateral de la avenida Lázaro Cárdenas

Tras ser suspendida, la gigantesca estructura de un anuncio panorámico fue abandonada en la vía pública, estorbando la vialidad, y representa un enorme peligro, al sur de Monterrey.

El pesado armatoste de fierro, que pesa entre 5 y 10 toneladas, bloquea la mitad del ancho de la calle Llavale precisamente en la incorporación a la lateral de la avenida Lázaro Cárdenas, que en ese punto se llama Paseo María Elena, en la colonia Valle del Mirador.

La estructura mide unos ocho metros de largo por cuatro de ancho y tiene unos ocho metros de altura.

Los vecinos de la zona denunciaron que en agosto pasado una empresa administradora quitó un panorámico de ese cruce.

Luego, intentó sustituirlo con una nueva estructura, que es precisamente la que está en la calle, pero rozaba el cableado y entonces llegó Protección Civil de Monterrey a clausurar los trabajos.

Los enviados del municipio regio colocaron los sellos de suspensión y acordonaron la zona en señal de peligro, pero nadie se llevó la pesada estructura y ésta quedó abandonada en plena calle, invadiendo zona de vialidad.

Los colonos denunciaron que ya algunos automovilistas, antes de tomar la lateral de Lázaro Cárdenas, se han "topado” en uno de los picos de la estorbosa estructura, dañándose las llantas.

Los sellos de suspensión tienen el folio 570, del 24 de agosto de este año.