Abandonan camionetas con chatarra y basura en vía pública

De cinco vehículos, en uno de ellos se 'almacenan' montones de llantas inservibles, mientras que los otros cuatro están repletos de cartón. plásticos y basura

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Varias camionetas viejas fueron abandonadas con basura y chatarra, en las calles 15 de Marzo y 4 de Noviembre, en el sector San Antonio, en la zona de La Alianza, en Monterrey.

De cinco vehículos, en uno de ellos se "almacenan” montones de llantas inservibles, mientras que los otros cuatro están repletos de cartón mojado, plásticos, restos de más triques y basura.

Dentro de los neumáticos se acumula agua de lluvia y eso a su vez es un riesgo a la salud de los vecinos por ser nido de mosquitos.

Según el reporte de los colonos, los vehículos abandonados fueron usados para recolectar chatarra y llevarla a los negocios dedicados a la compra y venta por kilo.

Pero al parecer, ya nada de eso les interesó a los negocios que compran esos materiales, y a sus dueños se les hizo fácil dejar esos materiales inservibles dentro de las camionetas en la vía pública.

Eso, además de que deteriora el entorno, es un foco de insalubridad ya que en esos vehículos han sido vistas ratas, cucarachas y moscas.

En las banquetas también hay basura que ya no cupo en los vehículos, como restos de hieleras, de colchones y de camas.

Los vecinos dijeron que al parecer esos vehículos tendrían relación con el dueño de un taller automotriz, en cuyo exterior también hay una camioneta abandonada y repleta de chatarra.