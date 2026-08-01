Abandonan camioneta robada tras caer a un arroyo en zona El Uro

Se trataba de una camioneta GMC con placas del estado de Coahuila, la cual había sido reportada como robada en el sector de El Uro

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Una camioneta con reporte de robo fue localizada abandonada al fondo de un arroyo durante la madrugada de este viernes en la zona de El Uro, al sur de Monterrey, luego de que presuntamente fuera arrojada o terminara fuera del camino tras ser robada minutos antes.

El reporte movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León alrededor de la 01:50 horas hasta el antiguo Camino a Villa de Santiago, en la colonia Privada El Uro, donde se informaba sobre un vehículo al interior del cauce.

Al arribar, los rescatistas encontraron que elementos de Fuerza Civil ya resguardaban el sitio y confirmaron que no había personas lesionadas ni ocupantes dentro o alrededor de la unidad.

Se trataba de una camioneta GMC con placas del estado de Coahuila, la cual había sido reportada como robada en el sector de El Uro momentos antes de ser localizada en el arroyo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, tras el robo los responsables habrían abandonado la unidad luego de que terminara dentro del cauce. Las autoridades realizan las indagatorias para establecer la mecánica de los hechos y dar con el paradero de los presuntos responsables.

Fuerza Civil quedó a cargo del caso y de las diligencias para el aseguramiento y retiro de la camioneta, mientras que la emergencia concluyó alrededor de las 03:00 horas sin que se reportaran personas lesionadas.