Abandonan camioneta de lujo tras volcadura en avenida Fundadores

Por: Diana Leyva 06 Diciembre 2025, 07:40 Compartir

Personal de rescate acudió hasta el punto para percatarse que pese a lo aparatoso del accidente, no se encontraban personas lesionadas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una camioneta de lujo volcada fue encontrada abandonada durante las primeras horas de este sábado, sobre la avenida Fundadores, en la colonia Alfareros de Monterrey. Este hallazgo ocurrió alrededor de las 04:00 horas, cuando personal de Protección Civil Nuevo León recibió un reporte sobre un accidente vial, en el cruce con avenida Adolfo Laubner. Al acudir hasta el sitio, los rescatistas se percataron de que la unidad de alta gama se encontraba en estado de abandono, presuntamente tras el accidente, por lo que se encargaron de revisar el lugar para descartar personas lesionadas. En el sitio también se reportó la presencia de elementos de Tránsito Municipal, quiénes se encargaron de eliminar los riesgos en la zona siniestrada.