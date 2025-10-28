Abandonan camioneta con presuntos impactos de bala en Monterrey

Una camioneta con presuntos impactos de bala y manchas de sangre fue localizada en un estacionamiento de la colonia Francisco Naranjo

Una camioneta que presentaba lo que parecían ser impactos de bala en el parabrisas y manchas de sangre en el interior fue encontrada en un estacionamiento de la colonia Francisco Naranjo, en Monterrey.

El hallazgo provocó una movilización policial poco antes de la medianoche del domingo, luego de que un ciudadano realizara un reporte anónimo al notar la presencia del vehículo sospechoso, una Jeep Grand Cherokee blanca, que llevaba varios días estacionada sobre la calle Jacarandas Norte, entre las avenidas Ruiz Cortines y Rangel Frías.

Al llegar al sitio, los uniformados confirmaron que la camioneta presentaba dos orificios visibles en el parabrisas y manchas rojizas en las puertas laterales. Fuentes cercanas a la investigación mencionaron que, de acuerdo con testimonios de vecinos, la unidad llevaba al menos dos días en el lugar sin que nadie se acercara a moverla.

El vehículo, con placas de Tamaulipas XCL-831-B, fue asegurado por las autoridades para realizar las diligencias correspondientes. Peritos en criminalística se encargarán de analizar si las marcas halladas corresponden a disparos y si las manchas son efectivamente de sangre.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni desaparecidas relacionadas con el hallazgo, aunque las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el origen y posible vínculo del vehículo con algún hecho violento ocurrido en días recientes.