Abandonan auto baleado tras ataque armado en García

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni se ha logrado ubicar al conductor del automóvil, cuyo paradero continúa siendo desconocido.

Un automóvil con múltiples impactos de arma de fuego fue localizado lel jueves en calles del municipio de García, Nuevo León, luego de que presuntamente sus ocupantes fueran blanco de un ataque armado.

El hallazgo se registró sobre la calle Peral, en la colonia Ampliación Nogales, donde vecinos del sector señalaron haber escuchado varias detonaciones de arma corta, lo que generó alarma entre quienes se encontraban en la zona.

Al arribo de las autoridades, el vehículo —un Volkswagen Jetta de modelo antiguo— fue encontrado sin tripulantes y con la puerta del conductor abierta, presentando visibles daños por impactos de bala en la carrocería. En el área también fueron asegurados casquillos percutidos, lo que reforzó la versión de un ataque directo.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni se ha logrado ubicar al conductor del automóvil, cuyo paradero continúa siendo desconocido. El sitio fue acordonado para permitir las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias.

Las investigaciones quedaron a cargo de las instancias correspondientes, quienes buscan esclarecer cómo ocurrieron los hechos y dar con los responsables, en un contexto marcado por hechos violentos recientes en este municipio.