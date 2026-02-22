Abandonan a una bebé en parque público de San Nicolás

Fue en el parque ubicado sobre el cruce de la avenida Roberto G. Sada y la calle Arnulfo Silva donde ocurrió el incidente a las 5:00 de la tarde del sábado

Una bebé de cinco meses de nacida fue abandonada en un parque público y posteriormente rescatada por policías municipales en la colonia Constituyentes de Querétaro, en San Nicolás.

Los padres de la menor presuntamente estaban en estado inconveniente y discutiendo a gritos en la plaza.

Testigos que observaron la pelea refirieron que ambos adultos se retiraron tomando caminos diferentes dejando a la pequeña en el sitio.

Ante el abandono llamaron al número de emergencia y elementos policiacos encontraron a la niña sola en una carriola.

La autoridad solicitó una ambulancia para que se valorara el estado de salud de la menor, sin embargo, antes del arribo de la unidad de rescate llegó la mamá.

De acuerdo con el reporte oficial, la mujer confirmó que discutió minutos antes con su pareja en la zona y que dejó a la bebé.

La madre fue identificada como Graciela Alejandra de 36 años, mientras que del padre únicamente se informó que se llama Miguel Ángel, ambos habitantes del sector.

Fue en el parque ubicado sobre el cruce de la avenida Roberto G. Sada y la calle Arnulfo Silva donde ocurrió el incidente a las 5:00 de la tarde del sábado.

La autoridad no precisó si la bebé quedó bajo resguardo del municipio o si fue entregada de vuelta a su mamá.