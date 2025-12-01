Abandonan a perrito dentro de una bolsa en Guadalupe

Imágenes muestran cómo el pequeño animal se encontraba recostado debajo de un automóvil con diversas heridas en todo su cuerpo

Videos en redes sociales muestran cómo una mujer intenta rescatar a un cachorro maltratado, luego de ser abandonado en calles de la colonia Azteca, en el municipio de Guadalupe.

Imágenes muestran cómo el pequeño animal se encontraba recostado debajo de un automóvil, cuando una mujer le pide que se acerque para poder auxiliarlo.

Según testigos, observaron como los tripulantes de un vehículo que circulaban por la calle Tarasco, arrojaron una bolsa debajo de otra unidad, la cual estaba llena de sangre.

Momentos después, escucharon como desde el interior de la bolsa comenzó a llorar un animal, por lo que al abrirla, salió arrastrándose.

Estas imágenes causaron indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes buscan con apoyo de la comunidad, dar con el responsable.

Sufrió fracturas en cadera y patita

De acuerdo con una organización, compartió que el cachorro sufrió de una fractura de cadera y en una de sus patas, así como diversas heridas en sus orejas.

Se menciona que la mujer que logró rescatarlo, acudió hasta las instalaciones de una clínica veterinaria para brindarle atención médica.

Antecedentes de maltrato animal en la entidad

Ante este tipo de situaciones, autoridades desplegaron desde hace unos meses, diversos operativos por la Zona Metropolitana para lograr rescatar a los animales que sufren maltrato similar.

Es por ello, que durante este 2025 se inauguraron instalaciones como el Centro de Atención Animal, donde buscan brindar apoyo a los ciudadanos que denuncien el maltrato hacia otro ser vivo.