Abandonan a bebé de 10 meses dentro de un tejabán en Santiago

El reporte se generó la tarde del domingo, luego de que testigos alertaran que el menor permanecía solo y a su suerte desde hacía varias horas.

Un bebé de aproximadamente 10 meses fue localizado abandonado en un tejabán ubicado sobre la Carretera a Cola de Caballo, a la altura del kilómetro 3, en la zona conocida como La Cieneguilla.

El reporte se generó la tarde del domingo, luego de que testigos alertaran que el menor permanecía solo y a su suerte desde hacía varias horas.

Señalaron testigos que la madre lo dejó solo y fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades policiacas.

De acuerdo con el reporte de auxilio, el bebé solo vestía un pañal y presentaba diversas escoriaciones.

Al lugar acudieron cuerpos de auxilio y autoridades municipales, quienes resguardaron al menor. Aunque se encontraba estable, fue trasladado a una revisión médica.

Las autoridades investigan el paradero de los padres y canalizarán el caso al DIF, pues ya habrían hecho contacto con el padre, quien estará a cargo del bebé.