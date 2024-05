Abandona Mauricio Fernández el IEE tras señalamientos

Con mucho respeto al Instituto Estatal Electora, pero necesitan replantear estas cosas, porque si no me dan derecho a réplica, nomás me acusan y ´ya se te acabó el tiempo´, pues no estoy de acuerdo, es un formato equivocado, no es un debate.

Es un insulto lo que me hicieron hoy, ¿para qué me invitan a un lugar donde no me dan derecho de replica, criticó.