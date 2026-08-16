Abandona hospital y lo encuentran muerto en parque de La Ermita

Jorge permaneció hospitalizado en el Hospital Metropolitano por complicaciones de una úlcera estomacal, pero posteriormente abandonó el nosocomio.

Un hombre de 61 años que había permanecido hospitalizado debido a una úlcera en el estómago fue localizado sin vida al interior de un parque de la colonia La Ermita, en el municipio de Santa Catarina.

El hallazgo ocurrió durante la mañana de este viernes en el cruce de las calles San Roberto y la avenida Rómulo Lozano, hasta donde acudieron autoridades tras el reporte realizado por familiares de la víctima.

El fallecido fue identificado por sus familiares como Jorge, de 61 años, conocido como “El Hermanito”.

De acuerdo con los primeros informes, Jorge había permanecido hospitalizado durante el martes en el Hospital Metropolitano, donde recibía atención médica debido a complicaciones relacionadas con una úlcera en el estómago.

Sin embargo, durante el miércoles habría sido dado de alta y, al encontrarse solo en el nosocomio, salió del hospital sin informar a sus familiares hacia dónde se dirigiría.

Al no tener noticias sobre su paradero, sus familiares comenzaron una búsqueda que se extendió durante el miércoles y jueves, hasta que finalmente, durante la madrugada de este viernes, lograron localizarlo en el parque ubicado en La Ermita.

Tras confirmar que se encontraba sin vida, se solicitó la intervención de las autoridades, quienes acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes.

La zona fue resguardada mientras se llevaban a cabo las diligencias y posteriormente elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudieron para recabar evidencias y establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

El cuerpo de Jorge fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la autopsia de ley para determinar con precisión la causa de muerte.