Abandona conductor vehículo tras accidente en Gonzalitos

Durante la madrugada de este jueves 19 de febrero, un automóvil Mazda protagonizó un aparatoso accidente vial mientras circulaba por la avenida Gonzalitos, en el municipio de Monterrey. El percance fue reportado durante los primeros minutos del día, luego de que automovilistas alertaran sobre un vehículo severamente dañado en los carriles centrales de esta importante arteria.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, el automóvil se desplazaba sobre Gonzalitos cuando, por causas que aún no han sido determinadas, avanzó por encima del cordón que divide los carriles laterales de la avenida. Esta maniobra provocó que el conductor perdiera el control de la unidad, la cual terminó impactándose de manera violenta contra los muros divisorios del lado izquierdo, quedando con visibles daños materiales y restos esparcidos sobre la carpeta asfáltica a la altura de la colonia Obispado.

Tras el choque, cuerpos de auxilio y autoridades se movilizaron rápidamente hasta el lugar; sin embargo, al realizar la inspección correspondiente, no fue localizada ninguna persona lesionada dentro o en las inmediaciones del vehículo. De manera preliminar, se presume que el conductor habría abandonado la unidad y escapado del sitio antes del arribo de las autoridades.

Para prevenir riesgos a otros automovilistas y permitir las diligencias correspondientes, personal de auxilio esparció arena sobre el pavimento debido al derrame de fluidos, mientras que agentes de Tránsito municipal tomaron conocimiento de los hechos y coordinaron las labores para restablecer la circulación en la zona. Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar las causas del accidente y la identidad de la persona que conducía el vehículo.