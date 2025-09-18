Abandera Samuel a delegación NL que va a la Paralimpiada Nacional

El equipo será acompañado por 52 entrenadores y 16 integrantes de personal multidisciplinario, quienes brindarán apoyo profesional en todas las áreas

El gobernador Samuel García abanderó a la delegación de deportistas paralímpicos que representará a Nuevo León en la Paralimpiada Nacional CONADE 2025, la cual se celebrará del 21 de septiembre al 13 de octubre en Aguascalientes.

La delegación estatal está conformada por 320 paratletas, que competirán en 10 disciplinas.

El equipo será acompañado por 52 entrenadores y 16 integrantes de personal multidisciplinario, quienes brindarán apoyo profesional en todas las áreas.

En la ceremonia, el mandatario motivó a los atletas a seguir con la meta del estado: ser los mejores del país.

"Vengo en nombre del Gobierno del Estado a entregar este estandarte que representa la historia, costumbres y valores del pueblo de Nuevo León. Llévenlo con orgullo, compromiso y humildad, y en esta Paralimpiada Nacional 2025 pongan en alto el nombre del estado", expresó García.

Por su parte, los deportistas, a través de su representante Saúl Solís, aceptaron el reto, prometiendo dar su "esfuerzo, entrega y corazón" para alcanzar sus objetivos.

La ceremonia, llevada a cabo en el Gimnasio Nuevo León Unido, contó con la presencia de la Directora del INDE, Melody Falcó Díaz, y el Secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta Fregoso.

Falcó Díaz también dirigió unas palabras a la delegación, reconociendo el esfuerzo de los atletas, entrenadores, directivos y padres de familia.

"Cada uno de ustedes ha enfrentado desafíos y superado obstáculos, demostrando que la verdadera fuerza no se basa en victorias, sino en la perseverancia y en el valor de nunca rendirse", puntualizó la titular de deporte.