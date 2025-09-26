En medio de la investigación por el supuesto caso de abuso sexual a un alumno en las instalaciones del Tec Milenio campus Las Torres, la casa de estudios refirmó este sábado que cooperará en todo lo posible con las autoridades.

Cabe recordar que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) confirmó este viernes que ya tiene denuncias formales sobre el hecho violento, sobre el cual ya generó una carpeta de investigación, en la que ya hay colaboración con la institución.

Además, ante el ruido mediático generado en redes sociales por la gravedad del caso, Tec Milenio pidió mantener la privacidad tanto de la víctima como de los acusados, pues se trata de menores de edad y de un proceso legal formal.

"Informamos que estamos colaborando con la FGJNL, que nos ha reiterado la importancia de mantener la confidencialidad, ya que es una investigación abierta y se busca proteger la integridad de los menores", se lee en el texto.

De igual manera, la escuela reafirmó que continuará trabajando para crear un entorno seguro para toda la comunidad estudiantil.

"Seguiremos trabajando con la autoridad y nuestra comunidad para mantener un entorno seguro en nuestros estudiantes, libre de violencia y basado en el respeto".

Finalmente, Tec Milenio puso a disposición el correo de experiencia@fiscalianl.gom.mx para que aquellos que tengan información relevante en el caso puedan aportar de manera segura y anónima.

Avanzan diligencias de la Fiscalía en investigación de Tec Milenio

La propía FGJNL informó mediante sus redes sociales que este sábado realizó diligencias de investigación, con el fin de continuar nutriendo la carpeta de investigación.