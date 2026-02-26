A un mes de su desaparición, piden justicia por Brithany Nahomy

A más de un mes del feminicidio de la menor en Monterrey, familia revela posible tercer implicado y exige la pena máxima

Tu navegador no soporta el elemento de video.

A más de un mes de la desaparición y muerte de la adolescente de 15 años, Brithany Nahomy, su familia continúa exigiendo justicia tras el hallazgo del cuerpo en un terreno baldío al norponiente de Monterrey, un caso que conmocionó a Nuevo León.

La menor salió de su domicilio en la colonia CROC para entregar una chamarra a una amiga y ya no regresó. Días después, autoridades estatales localizaron su cuerpo sin vida.

En entrevista exclusiva para Info7, Patricia Reyna, abuela de Brithany y quien la crió desde los cuatro años, expresó su desesperación ante lo que considera lentitud y falta de información por parte de las autoridades.

“Yo quiero justicia para mi nieta. No nada más de dos años ni tres. Yo quiero justicia… lo que sea necesario”, expresó entre lágrimas.

Hallazgo tras interrogatorio a menor

El cuerpo de la adolescente fue localizado luego de que personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León interrogara a un menor identificado como José, alias “El Patines”, quien presuntamente había estado con Brithany.

Vecinos y familiares habían realizado previamente labores de búsqueda y presión pública para dar con su paradero.

Sin embargo, a un mes de los hechos, la abuela asegura que la familia sigue sin respuestas claras.

“Las autoridades no me han dicho nada… me dicen que están de vacaciones o que el juez aún no resuelve. Hasta ahorita no he sabido nada”, reclamó.

La familia reveló que existe una tercera persona que podría estar relacionada con el caso, identificada como Josué. Según el testimonio de la abuela, durante la audiencia se mencionó a este individuo, presuntamente hermano del menor detenido.

“Ese Josué está involucrado… supuestamente me dijeron que él había llevado la moto. Ya no entiendo nada”, señaló Patricia Reyna.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente la situación jurídica de este posible implicado.

La abuela de Brithany exige la sanción más severa posible contra el responsable. No obstante, el principal sospechoso tiene 14 años, por lo que su proceso se rige bajo la Ley de Justicia para Adolescentes. Dicha legislación establece un máximo de tres años de internamiento incluso en delitos de alto impacto como el feminicidio.

Los familiares también dijeron desconocer la situación legal de la madre del menor apodado “El Patines”, quien presuntamente habría sido detenida.

“No sé si la mamá está detenida… me dijeron que estaba en la cárcel de mujeres, pero ya no sé nada”, lamentó la abuela.

A la fecha, la familia afirma que ni siquiera cuenta con el acta de defunción de la adolescente, lo que incrementa la sensación de impotencia.

El cuerpo de Brithany fue localizado el 5 de febrero enterrado dentro de una bolsa en un terreno baldío de Ciudad Solidaridad, a pocos metros de la vivienda del menor señalado.

Hoy, a más de un mes del crimen, su abuela mantiene el mismo clamor:

“Mi hija pide justicia… yo solo quiero justicia para mi nieta”.

Mientras la investigación continúa, la familia insiste en que el caso no quede impune.