A sus 98 años, Guadalupe Salazar no falta a los desfiles patrios

A sus 98 años, doña Guadalupe Salazar toda su vida ha acudido a los desfiles cívicos que se realizan en la Explanada de los Héroes, en el corazón de Monterrey.

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La memoria de Guadalupe Salazar guarda el sonido de las bandas de guerra, el ondear de las banderas y el paso de los contingentes.

A sus 98 años, toda su vida ha acudido a los desfiles cívicos que se realizan en la Explanada de los Héroes, en el corazón de Monterrey.

Desde Villaldama, Nuevo León, municipio ubicado a poco más de 90 kilómetros de la capital, doña Guadalupe emprende un recorrido de más de dos horas para mantener viva una tradición que la ha acompañado desde siempre.

Este año no fue la excepción. Junto a sus siete hijos, llegó para disfrutar de una celebración que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una herencia familiar.

Su historia demuestra que el patriotismo no conoce distancias ni edades, y que incluso desde los rincones más alejados de Nuevo León, las ganas de celebrar a México permanecen intactas.