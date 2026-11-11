A pocas horas del trasvase, pide AyD frenar envío a Tamaulipas

La petición del organismo paraestatal fundamenta la suspensión del acuerdo de 1996 en marcos jurídicos de orden superior

A pocas horas de que se concrete el trasvase, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) solicitó formalmente a la Conagua frenar el envío de agua de la presa El Cuchillo hacia la Marte R. Gómez en Tamaulipas, advirtiendo un riesgo de desabasto futuro para el Área Metropolitana.

El organismo advirtió que comprometer los actuales 711 millones de metros cúbicos de almacenamiento pondría en riesgo el suministro urbano para el cierre de 2027 y 2028.

“Esta petición se sustenta rigurosamente en elementos de orden jurídico superior, técnico y climatológico que obligan a priorizar el interés público y social de la población neoleonesa”, indicaron autoridades a través de un comunicado.

AyD plantea priorizar el consumo humano sobre el uso agrícola

La petición del organismo paraestatal fundamenta la suspensión del acuerdo de 1996 en marcos jurídicos de orden superior, razones técnicas y pronósticos meteorológicos adversos, privilegiando el derecho fundamental de la población neoleonesa al consumo de agua potable.

Aunque el convenio de 1996 establece mecanismos de extracción según el almacenamiento, la dependencia enfatizó que existen normas de mayor jerarquía, como los artículos 4° y 127 de la Constitución Federal, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas, las cuales consagran el Derecho Humano al Agua y establecen que el Uso Doméstico y el Uso Público Urbano ocupan la máxima prelación sobre cualquier actividad agrícola o económica.

Adicionalmente, la solicitud se sustenta en el aviso emitido por el Servicio Meteorológico Nacional el pasado 9 de octubre de 2026, el cual alerta sobre el fortalecimiento del fenómeno de "El Niño" con más de 83% de probabilidad de mantener una intensidad fuerte a muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027, lo que augura posibles anomalías en las precipitaciones.

A este panorama se suma el crecimiento demográfico de la región, pues datos del INEGI señalan que Nuevo León recibe anualmente a más de 172 mil personas por corrientes migratorias, lo que proyecta un incremento promedio de 600 litros por segundo en la demanda de agua para 2027.

AyD precisó que las reglas de operación originales para abastecer a la presa Marte R. Gómez respondían a una superficie de riego agrícola que hoy se ha reducido drásticamente por la expansión urbana de Reynosa.

Nuevo León solicita a Conagua resolver contra el trasvase

En el marco de la evaluación de disponibilidad de recursos que la Conagua realiza durante este mes de noviembre, las autoridades de Nuevo León apelaron al principio de prelación y a la supremacía constitucional, exhortando a la dependencia federal a dictaminar de forma negativa cualquier trasvase para proteger la seguridad hídrica y garantizar el suministro básico de los habitantes del estado.