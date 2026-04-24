¡A leer! Hoy se celebra el Día Mundial del Libro

Un libro es la posibilidad de viajar sin subirte a un avión o tomar un tren o autobús, es también la posibilidad de conocer personajes sin haberlos tratado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Hoy 23 de abril es el Día Mundial del Libro… y hay que leer.

Un libro es la posibilidad de viajar sin subirte a un avión o tomar un tren o autobús, y es también la posibilidad de conocer personajes sin haberlos tratado jamás.

Doña María Guadalupe Martínez tiene toda una vida promoviendo la lectura, en la Librería Cerda, en el centro de Monterrey.

Hace 38 años, su esposo, don Vitaliano Cerda (QEPD), inició en el hogar familiar la venta de libros usados.

"Mi esposo fue un gran lector, desde muy chico empezó a leer, fue un apasionado de la lectura, y en la casa tenía sus libreros llenos, había más libros que muebles, se puede decir, pues él compraba libros", recordó.

"A la casa llegaba con libros, yo le decía: “ya no compres libros, ya no cabes”, y me decía: “pues pon otro librero”, y seguía comprando libros de segunda. Luego dijo: "si ahí venden libros de segunda, yo tengo muchos y voy a empezar a vender”, explicó.

Tras arrancar el negocio, se fue a Tabasco a trabajar en una empresa. A doña Lupita le iba tan bien en la venta, que don Vitaliano regresó definitivamente para atenderlo.

Al igual que en todas las librerías, en este negocio, ubicado en el cruce de las calles Washington y Guerrero en el centro regio, el Internet bajó las ventas, pero no el gusto por los libros.

"Ha ido bajando y bajando, y el Internet va subiendo, pues es la tecnología, pero el libro es el libro", aclaró.

Entre estantes y mesas saturadas de ejemplares de todas las épocas y de todos los contenidos, doña Lupita sostuvo que hay lectores para todos los tipos de literatura.

"Y lo que no se vende, se remata, se pone en oferta", afirmó.

Aquí encuentra libros que no se consiguen en ningún lado, como dos "joyitas”: los llamados libros prohibidos de Nuevo León, de la controvertida escritora regia Irma Salinas Rocha: "Nostro Grupo" y "Tal Cual", que durante mucho tiempo estuvieron confiscados.

Recuerde: un libro es el mejor amigo, y el mejor compañero en tristezas y alegrías.

Un libro es un viaje, sin salir de casa, y es toda una aventura.