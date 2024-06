A la mala, Naturgy deja sin gas a abuelitos en San Nicolás

Don Román Segura se enteró por su perro husky que la empresa Naturgy le había cortado injustamente el servicio de gas natural a él y a sus demás vecinos, en la colonia Industrias del Vidrio, en San Nicolás.

Pese a que los colonos, en su mayoría abuelitos, están al corriente en sus pagos, un empleado de esa empresa fue casa por casa retirando los niples (piezas para el cierre del servicio) a las tuberías, alegando que tenían adeudos ya que, según les dijo, la factura ya no es bimestral, sino mensual.

"El perro empezó a ladrar y me asomé yo, ya me habían quitado la tubería. Le dije: "oye, pero por qué", y me dijo "es un aviso, es que no han pagado". ¿Cómo que no hemos pagado? Aquí está el recibo del bimestre pasado. "No, es que ahora hay que pagar cada mes". Pero cómo, si no avisaron", cuestionó.

El alboroto en las calles Roble, Iturbide y otras fue tal que llegaron policías de San Nicolás y el empleado tuvo que irse.

Los vecinos fueron a la tienda de conveniencia a pagar adeudos que no tenían, de hasta 400 y 500 pesos extras, pero el colmo fue que, encima, Naturgy los obligó a pagar reconexión.

Un vecino mostró el pago de 320 pesos por la reinstalación, cantidad que incluso rebasa los 278 pesos del supuesto adeudo.

La señora Teresa Ramírez denunció que el empleado la ignoró cuando le pidió compasión, pues tiene en casa a un familiar desahuciado.

"Mis vecinos impidieron el corte porque mi papá tiene cáncer, pero a los de enfrente, sin avisarles, sí se los cortaron y también son adultos mayores. Entonces tuvimos que pedirle auxilio a la policía", detalló.

Don Román dijo que encima del corte, del pago de un adeudo que no tiene y del cobro de la reconexión, el empleado culpó a su mascota por no haber cortado más servicios, pues el ladrido lo delató.

"El mismo empleado me dijo: si no ha sido por este animal, si no me delata, yo le hubiera cortado el gas a toda la cuadra", recriminó.

Comentarios