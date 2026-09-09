A dos días, árbol caído por lluvias continúa obstruyendo vialidad

A dos días del incidente en la avenida Palestina, la obstrucción del paso y la inclinación de postes generan alerta a peatones.

Tras las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana, un árbol cayó sobre la avenida Palestina y, a dos días del incidente, continúa obstruyendo parte de la circulación en su cruce con Río Pánuco, en la colonia Roma, al sur de Monterrey.

El árbol se vino abajo durante el transcurso del sábado, aparentemente como consecuencia de las condiciones generadas por las intensas precipitaciones, y desde entonces permanece sobre la vialidad.

La estructura ocupa gran parte de la avenida, por lo que únicamente un carril se encuentra habilitado para la circulación, generando complicaciones y molestias entre los automovilistas que utilizan esta arteria.

Pero el árbol caído no es la única preocupación para los habitantes del sector. Vecinos señalaron que al menos cuatro postes de una empresa de telefonía resultaron dañados, algunos de ellos con una inclinación que genera temor ante la posibilidad de que puedan caer.

Por ello, habitantes de la zona solicitaron a las autoridades que notifiquen a la empresa responsable de la infraestructura para que acuda a revisar y asegurar los postes afectados.

También hicieron un llamado a Protección Civil y Servicios Públicos para que intervengan y retiren cuanto antes el árbol, además de realizar una inspección de la zona para descartar riesgos adicionales.

Los vecinos advirtieron que, mientras permanezcan el árbol y los postes dañados en estas condiciones, existe el riesgo de que se registre algún accidente, ya sea por la reducción de carriles o por la eventual caída de alguno de los postes.

Por ello, pidieron que el reporte sea atendido antes de que las condiciones generadas por el incidente del sábado deriven en una situación de mayor riesgo para automovilistas y peatones.