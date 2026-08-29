¡A cuidarlos! Es Día de las Personas Adultas Mayores

Este 28 de agosto se conmemora el Día de los Abuelos; en México hay 17.1 millones de adultos mayores, 654 mil viven en Nuevo León.

Este 28 de agosto, es el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, o Día de los Abuelos.

En nuestro país, hay 17 millones 121 mil personas mayores de 60 años de edad.

Y de ellas, en Nuevo León viven 654 mil.

El geriatra Amador Macías, miembro de la Academia Latinoamericana del Adulto Mayor, les pidió vivir a plenitud.

"Llegar a una edad avanzada no significa que la vida haya terminado, ni que ya no tengamos nada que aportar: al contrario, todavía podemos aprender, hacer planes, tener amigos, enamorarnos de la vida, disfrutar la familia, enseñar lo que sabemos; y, sobre todo, seguir teniendo un propósito", expresó.

Por eso, les dio consejos para vivir mejor.

"No renuncien anticipadamente a la vida, cuídense, caminen, manténgase activos, dentro de sus posibilidades por supuesto, alimenten no sólo al cuerpo y al espíritu, sino también la mente. Conversen, lean, aprendan algo nuevo, escuchen música, convivan y no permitan que la soledad se convierta en una compañera cotidiana. Y algo muy importante: pidan ayuda cuando lo necesiten; necesitar apoyo no disminuye nuestra dignidad, ni nuestro valor", planteó.

Y le pidió a hijos y nietos cumplir, para bien de los adultos mayores.

"Tenemos la responsabilidad de ofrecerles atención médica adeucada, seguridad, sobre todo económica, espacios accesibles, oportunidades para convivir y participar y protección contra el abandono y el abuso y la discriminación por la edad, lo que seguimos viendo en Nuevo León. Pero existe algo todavía más sencillo y muy valioso que todos podemos ofrecer: nuestro tiempo", dijo.

Esto implica estar cerca de su corazón.

"Visita a nuestros padres y abuelos, escúchalos, pregúntales cómo están, pídeles que te cuenten nuevas historias, aquellas que probablemente ya escuchaste, porque algún día vamos a extrañar no escucharlas. Nuestros adultos mayores no necesitan solamente que los cuidemos, necesitan que los tomemos en cuenta, respetemos sus decisiones y reconozcamos todo lo que todavía pueden aportar", afirmó.

La tercera edad no es el fin.

"No cuenten únicamente los años que han vivido, cuenten las personas que han amado, las dificultades que han superado, las enseñanzas que han dejado y todo aquello que todavía pueden vivir", pidió.

"La vejez no puede contemplarse como la etapa final, es una etapa diferente del mismo camino que merece ser recorrida con mucha dignidad, con compañía, esperanza y propósito. Y quizá el mejor homenaje que podemos hacerles este día del abuelo es: "Gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por lo que me has enseñado". Y recuerden que todavía queda vida por vivir, por eso, cuiden su salud; y visiten a su médico, sin esperar a que haya una crisis", expuso.

Ya Usted lo escuchó: a nuestros adultos mayores debemos cuidarlos, escucharlos, respetarlos y amarlos.