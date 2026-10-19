A corto y mediano plazo no tendremos problemas de agua

Autoridades estatales señalaron que las inversiones hídricas deberán continuar ante el crecimiento poblacional e industrial.

Las obras de infraestructura hídrica realizadas por el Gobierno de Nuevo León permitirán garantizar el abasto de agua en la zona metropolitana durante el corto y mediano plazo, aseguró el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna.

El funcionario señaló que las acciones emprendidas para enfrentar la crisis de sequía que se registró al inicio de la actual administración han contribuido a mejorar el suministro de agua, entre ellas la construcción del acueducto El Cuchillo II y el desarrollo de la Presa Libertad, que actualmente se encuentra en proceso de llenado.

Flores Serna recordó que, al comienzo de la administración estatal, los niveles de almacenamiento de algunas presas se encontraban por debajo del 9 por ciento, situación que representaba un riesgo para el suministro de agua en la entidad.

Ante ese panorama, explicó que se implementaron medidas emergentes, como la perforación de pozos someros, además de obras de infraestructura para incrementar el volumen de agua disponible para la población.

“Con certeza te puedo decir que al menos a corto y mediano impacto no vamos a tener un problema hídrico”, afirmó.

El secretario general de Gobierno destacó que el acueducto El Cuchillo II permitió incrementar el ingreso de agua a la zona metropolitana de Monterrey, mientras que la Presa Libertad representa una alternativa adicional para fortalecer el abastecimiento en los próximos años.

Indicó que, aunque actualmente no ha sido necesario extraer agua de la Presa Libertad, el embalse continúa captando el recurso y se espera que pueda contribuir al suministro metropolitano en 2027.

No obstante, Flores Serna advirtió que Nuevo León deberá mantener las inversiones y acciones en materia hídrica para responder al crecimiento poblacional y a la llegada de nuevas inversiones, factores que incrementan la demanda de servicios básicos en la entidad.

En ese sentido, consideró necesario que las próximas administraciones estatales den continuidad a las estrategias y proyectos de infraestructura hidráulica para garantizar el abasto de agua y acompañar el desarrollo de Nuevo León.

El funcionario subrayó que la planeación a largo plazo será fundamental para evitar que la entidad enfrente nuevamente una situación crítica en el suministro de agua.