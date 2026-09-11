A casi un año, sigue la huelga en casa de empeño

El paro laboral iniciado en octubre de 2025 afecta a 23 sucursales en Nuevo León mientras la disputa sigue en vías judiciales.

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Ya casi se cumple un año de que estalló la huelga en el Nacional Monte de Piedad, institución de asistencia privada dedicada al financiamiento social a través de préstamos prendarios.

El paro es a nivel nacional

Ambas partes, el sindicato y el patronato, siguen sin llegar a un acuerdo y no hay fecha para reiniciar operaciones.

Esta huelga, iniciada el 1 de octubre de 2025, mantiene cerradas más de 300 sucursales en todo México, 23 de ellas en Nuevo León.

La parálisis ha afectado a los clientes: cada año, se otorgaban más de 9 millones de préstamos prendarios, en beneficio de más de 6 millones de familias.

El conflicto inició cuando el sindicato acusó al Patronato de tratar de modificar el contrato colectivo de trabajo y exigió respeto a sus derechos, mientras que el Patronato argumentaba que pretendía cambiar las condiciones laborales para garantizar la viabilidad financiera.

El asunto escaló y está en el terreno judicial, con amparos, recursos legales y resoluciones de tribunales laborales.

En febrero de 2026, un juez declaró la huelga como inexistente, pero los agremiados impugnaron.

Esa controversia jurídica ha alargado el conflicto.

Las sucursales siguen cerradas.

Los clientes no pueden acudir físicamente a empeñar o recuperar prendas.

Sin embargo, el Nacional Monte de Piedad activó mecanismos extraordinarios, por canales digitales, bancos y tiendas de conveniencia, para quienes tienen prendas empeñadas y quieren abonar, refrendar o desempeñar.

A punto de cumplirse un año de esta huelga, acudimos a dos de las sucursales, una en la avenida Cuauhtémoc y la otra en la calle Guerrero, ambas en Monterrey.

Pero los trabajadores que hacen guardia en el exterior de los inmuebles rechazaron dar entrevistas.

El delegado sindical no fue localizado.