A casi 10 días, continúa búsqueda de Agustín Emmanuel

Emmanuel desapareció la tarde del miércoles 1 de julio, luego de salir de su domicilio ubicado sobre la calle Fátima, en la colonia Riberas de Capellanía

A casi 10 días de su desaparición, Agustín Emmanuel Salas Ramírez, de 17 años de edad y estudiante de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, continúa sin ser localizado, mientras su familia mantiene la búsqueda y solicita el apoyo de la ciudadanía para obtener cualquier información que ayude a dar con su paradero.

La ficha de búsqueda permanece activa y, hasta el momento, no existen pistas que permitan conocer el paradero del joven.

Agustín Emmanuel mide aproximadamente 1.65 metros de estatura, es de complexión delgada, tez aperlada, cabello negro y ojos color café oscuro. Como señas particulares, tiene lunares en ambas mejillas, cerca de la boca.

El adolescente cursa la licenciatura en Criminología en la UANL. Había concluido el tercer semestre de la carrera y recientemente inició el periodo vacacional.

Solicitan apoyo ciudadano para localizarlo

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, Emmanuel desapareció la tarde del miércoles 1 de julio, luego de salir de su domicilio ubicado sobre la calle Fátima, en la colonia Riberas de Capellanía, en el municipio de García. Señalaron además que salió sin su teléfono celular.

Desde entonces, sus familiares continúan realizando recorridos de búsqueda en distintos puntos, además de repartir y colocar boletines con su ficha de búsqueda en diversos sectores, con la esperanza de obtener información que contribuya a localizarlo.

Las autoridades y la familia hacen un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con cualquier dato que pueda ayudar a encontrar a Agustín Emmanuel Salas Ramírez, se comuniquen a los teléfonos 81 20 20 44 11 o 81 19 90 38 73.